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«Он был в недоумении». Главный тренер «Авангарда» Звягин рассказал о травме Рида Буше

«Он был в недоумении». Главный тренер «Авангарда» Звягин рассказал о травме Рида Буше
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Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин объяснил, как чувствовал себя на скамье запасных после падения нападающий клуба Рида Буше.

«Сейчас клубный доктор с Ридом Буше поедут делать снимок, надеюсь, что ничего серьёзного. Игровой момент был, столкновение, и Рид, когда приехал на лавку, чуть в недоумении был, говорит: «Не знаю, что случилось». Он упал на конёк соперника бедром и думал, что просто ушиб. Мы не стали рисковать, посмотрим, что покажет обследование», — сказал Звягин в эфире клубного ТВ.

Напомним, сегодня, 12 августа, во время товарищеского матча между «Авангардом» и минским «Динамо» Рид Буше столкнулся с игроком и вернулся на скамью запасных, больше на лёд он не вышел. Его в первом звене пришлось заменить.

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