Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» продлил контракт с Яном Кузнецовым. Об этом клуб сообщил на странице в социальных сетях.

В 2021 году клуб подписал с Кузнецовым контракт новичка, Ян провёл в НХЛ один матч в прошлом сезоне, где он не набрал очков.

Напомним, 19-летний россиянин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Коннектикута, в минувшем сезоне он провёл за клуб 16 матчей и забросил одну шайбу. Кузнецов был задрафтован «Калгари» в сезоне-2020/2021 под 20-м номером.

«Калгари» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф. Последний раз команда была в плей-офф в сезоне-2021/2022, клуб дошёл до этапа 1/2 финала.