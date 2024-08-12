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«Калгари Флэймз» продлил контракт с Яном Кузнецовым

«Калгари Флэймз» продлил контракт с Яном Кузнецовым
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Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» продлил контракт с Яном Кузнецовым. Об этом клуб сообщил на странице в социальных сетях.

В 2021 году клуб подписал с Кузнецовым контракт новичка, Ян провёл в НХЛ один матч в прошлом сезоне, где он не набрал очков.

Напомним, 19-летний россиянин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университет Коннектикута, в минувшем сезоне он провёл за клуб 16 матчей и забросил одну шайбу. Кузнецов был задрафтован «Калгари» в сезоне-2020/2021 под 20-м номером.

«Калгари» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф. Последний раз команда была в плей-офф в сезоне-2021/2022, клуб дошёл до этапа 1/2 финала.

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