Инсайдер «Эдмонтона» сообщил, что одному из игроков команды требуется операция

Инсайдер «Эдмонтона» Боб Шауффер сообщил, что нападающий Эвандер Кейн, вероятно, не сможет с начала сезона НХЛ включиться в игру из-за операции, которая ему нужна.

«Слышал, что есть большая вероятность того, что игрок «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн не будет готов к началу сезона… что ему может потребоваться операция… и, скорее всего, он будет находиться в состоянии хронической потери трудоспособности в начале года», — написал Шауффер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 33-летний Кейн в минувшем сезоне заработал 43 очка в 77 матчах. Ему удалось забросить 24 шайбы и отдать 19 голевых передач. Хоккеист провёл в канадском «Эдмонтон Ойлерз» уже три последних сезона, а дебютировал в НХЛ в сезоне-2009/2010.