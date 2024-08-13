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«Я житель Петербурга». Бобровский объяснил, зачем оформил карту болельщика «Зенита»

«Я житель Петербурга». Бобровский объяснил, зачем оформил карту болельщика «Зенита»
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Российский хоккеист, вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил карту болельщика «Зенита» и посетил матч с московским «Динамо», в котором футболисты Санкт-Петербурга одержали победу.

«Ожидаю красивой игры, буду болеть за «Зенит». Я житель Петербурга, поддерживаю «Зенит». Я здесь уже не первый раз, приятно здесь находиться, комфортно, легко попасть на матч», — приводит слова Бобровского пресс-служба «Зенита».

Напомним, в минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.

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