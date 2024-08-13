Овечкин — о Кузнецове в СКА: у каждого человека своя голова на плечах, желаю ему удачи

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Тяжело было видеть, как обменяли [из «Вашингтона»] и Кузнецова, и Энтони Манту. Мы сблизились. Это всегда тяжёлая ситуация, когда меняют игроков. С другой стороны, мы попали в плей-офф, когда в нас никто не верил. Бились до конца. Всегда тяжело, когда твои друзья уходят в другую команду.

С Женей мы сблизились семьями. Да, мы общались после его обмена. Были и остаемся близкими друзьями. Удивлён ли я его решению вернуться в Россию? А что удивляться. У каждого человека своя голова на плечах. Они приняли решение совместно со своей семьёй приехать домой и играть здесь, в России. Я желаю Жене удачи и всего самого наилучшего. Без травм и чтобы радовал болельщиков классным хоккеем», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист завершал в «Каролине Харрикейнз». Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26.