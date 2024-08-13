Бердин: «Авангард» всегда был в приоритете. Наша история началась ещё три года назад

Голкипер «Авангарда» Михаил Бердин подробно рассказал о своём приходе в омский клуб.

«История с «Авангардом» началась ещё три года назад. Был ковид, и я уже хотел в Россию вернуться. Но не получилось тогда с «Виннипегом» договориться, не отпустили меня. Затем уже в прошлом сезоне, в декабре перед дедлайном, пытались обменяться в Омск. Не сложилось, хотя вроде говорили, что уже всё в порядке. Но, может быть, всё именно так и должно было произойти. В это межсезонье тоже всё слегка подзатянулось, агент проделал огромную работу, и я включался. В какой-то момент уже не верилось, что всё получится, однако затем в один прекрасный день мне позвонили и сообщили, что я игрок «Авангарда». Я был счастлив.

Я много анализировал, думал, где я хочу оказаться, и для меня «Авангард» всегда был в приоритете. Интерес проявляли ещё пара команд, но для меня переход в Омск был главной целью», — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.