«Не готов был мириться с ситуацией, у многих потухшие глаза». Бердин — об игре в ХК «Сочи»

Голкипер «Авангарда» Михаил Бердин прокомментировал период игры за ХК «Сочи».

«В ХК «Сочи» психологически было очень тяжело. И самое тяжёлое, когда начались серии поражений, говорить себе, что сегодня сделаю всё, чтобы не проиграть, и вроде делаешь это, но всё равно проигрываешь.

Опустошённость после каждого матча. Но это закаляет, и не было такого, что даже после двадцати поражений я выходил на игру и заранее опускал руки. Готов был биться, брал на себя больше, старался в раздевалке разговаривать, бодрить команду, потому что у многих были потухшие глаза. Не готов был мириться с ситуацией.

У меня, кстати, была неплохая статистика, просто много пропущенных шайб. Но я такой фактор заметил, что если вратарь парится о своей статистике, после игры бежит смотреть на неё, то ему это быстро начинает мешать, отвлекать. Нужно думать о победе команды, просто бороться за каждую шайбу – тогда и статистика придёт. Конечно, знал свои цифры, но я никогда не зацикливался на них. В «Сочи» искренне, всем сердцем верил, что мы можем попасть в плей-офф, и это была моя цель, а не кому-то себя продать статистикой», — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.