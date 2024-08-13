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«Сначала даже не поверил!» Обладатель Кубка Стэнли о переходе Шипачёва в минское «Динамо»

«Сначала даже не поверил!» Обладатель Кубка Стэнли о переходе Шипачёва в минское «Динамо»
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Обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий минского «Динамо» Александр Волков прокомментировал переход форварда Вадима Шипачёва в стан белорусского клуба.

— Самая главная новость лета из Минска — подписание Вадима Шипачёва. Как вы восприняли этот переход?
— Я когда новость о переходе увидел, сначала даже не поверил! Но когда понял, что это официально, то очень обрадовался. Когда к тебе в команду приходит такой мастер, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина — это круто. Думаю, любой игрок рад возможности играть плечом к плечу с хоккеистом такого масштаба, — приводит слова Волкова официальный сайт КХЛ.

Напомним, 37-летний Шипачёв провёл в минувшем сезоне 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.

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