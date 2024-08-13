«Представляете, победный бы забил?» Вратарь Бердин — об эпизоде из матча с «Авангардом»

Голкипер «Авангарда» Михаил Бердин рассказал об эпизоде матча с омским клубом в ноябре 2023 года, когда он едва не забросил шайбу в овертайме. В то время вратарь выступал за ХК «Сочи».

— Ещё один момент из прошлого сезона, когда вы проявили себя нестандартно, – почти состоявшийся гол в овертайме в пустые ворота «Авангарда».

— Да, было такое. Шарипзянов на красной линии высоко поднятой клюшкой шайбу подбил. Я так здорово бросил ещё…Представляете, если бы победный гол забил? Но рядом со штангой прокатилась. А в конце овертайма «Авангард» вырвал победу, — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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