Валерий Каменский предположил, почему Шипачёв согласился на переход в минское «Динамо»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал переход нападающего Вадима Шипачёва в минское «Динамо».

– Шипачёв – сложившийся игрок, который давно выступает на высоком уровне. Думаю, он поможет своим партнёрам и команде. Такой хоккеист нужен в любом коллективе. Думаю, у него ещё есть запал и желание играть в хоккей.

– Почему он согласился перейти в минское «Динамо»?

– Думаю, переезд в Минск – это ещё один вызов для него. «Динамо» – хорошая команда с сильным тренером. Хорошо, что он будет там играть.

– Почему у Шипачёва не получилось заиграть в НХЛ?

– Причин может быть много. Может не подойти команда, тренер и время, в которое ты перешёл в другой клуб. Бывают разные обстоятельства. Он ещё передаст мастерство ребятам. Шипачёв – один из лучших центральных в нашей лиге, – сказал Каменский в интервью Metaratings.

Напомним, 37-летний Шипачёв провёл в минувшем сезоне 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.