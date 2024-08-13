Вратарь «Авангарда» Бердин — о Марке Вербе: я этого «безумца» давно знаю

Голкипер «Авангарда» Михаил Бердин высказался об игре с защитником омского клуба Марком Вербой.

— Дело не в том, что тебе кто-то разрешает или запрещает говорить в раздевалке. Авторитет может проявляться не только в длинных речах мотивационных, но и в умении поддержать партнёра, сказать несколько подбадривающих слов в нужный момент. Стеснения никакого в «Авангарде» у меня нет, здесь очень приятный коллектив, все общаются между собой.

— В прошлом сезоне неформальным лидером «Авангарда» стал Марк Верба. Что о нём скажете?

— Мы с ним ещё в 13-14 лет в одной команде играли, потом в сборной вместе жили. Так что я этого «безумца» давно знаю. Но ещё не успел оценить, какой он сейчас, потому что это в играх будет видно, тренировки – это всё же другое, — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.