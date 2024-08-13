Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Авангарда» Бердин — о Марке Вербе: я этого «безумца» давно знаю

Вратарь «Авангарда» Бердин — о Марке Вербе: я этого «безумца» давно знаю
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Авангарда» Михаил Бердин высказался об игре с защитником омского клуба Марком Вербой.

— Дело не в том, что тебе кто-то разрешает или запрещает говорить в раздевалке. Авторитет может проявляться не только в длинных речах мотивационных, но и в умении поддержать партнёра, сказать несколько подбадривающих слов в нужный момент. Стеснения никакого в «Авангарде» у меня нет, здесь очень приятный коллектив, все общаются между собой.

— В прошлом сезоне неформальным лидером «Авангарда» стал Марк Верба. Что о нём скажете?
— Мы с ним ещё в 13-14 лет в одной команде играли, потом в сборной вместе жили. Так что я этого «безумца» давно знаю. Но ещё не успел оценить, какой он сейчас, потому что это в играх будет видно, тренировки – это всё же другое, — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бердиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень хотел вырваться из системы СКА». Яркое интервью с вратарём «Авангарда» Бердиным
Эксклюзив
«Очень хотел вырваться из системы СКА». Яркое интервью с вратарём «Авангарда» Бердиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android