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«Почти не спал, а тут Овечкин с первого броска забивает». Бердин — о неудачном Матче года

«Почти не спал, а тут Овечкин с первого броска забивает». Бердин — о неудачном Матче года
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Голкипер «Авангарда» Михаил Бердин рассказал о своей игре на Матче года со звёздами КХЛ и НХЛ.

«Я допустил ошибку, решив поехать в Москву из Уфы на машине, выбился из графика. Практически не спал, а тут мне с первого броска Саня Овечкин забивает… Всё было мимо, невпопад. Но это был мой первый летний выход с игроками, до этого предсезонку посвятил физике, и у меня было на льду лишь десять вратарских тренировок, на которых оттачивал отдельные детали. И вот первый бросок от полевого игрока за три месяца, да ещё и от Овечкина. Представляете? Хотя от него не стыдно пропустить.

Но, если честно, когда потом пришёл в раздевалку, хотелось под землю провалиться. Я ведь даже когда с детьми выхожу, то переживаю как в реальной игре. У меня никогда не было пофигистичного отношения, даже на Матче звёзд КХЛ играл в полную силу», — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бердиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень хотел вырваться из системы СКА». Яркое интервью с вратарём «Авангарда» Бердиным
Эксклюзив
«Очень хотел вырваться из системы СКА». Яркое интервью с вратарём «Авангарда» Бердиным
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