Бердин: после начала СВО решил, что хочу жить в России. Тут уже не в хоккее было дело

Голкипер «Авангарда» Михаил Бердин объяснил своё желание вернуться в Россию после февраля 2022 года.

— Правильно понимаю, что вернуться в Россию вы решили во многом из-за изменившейся геополитической ситуации в мире?

— Это один из основных факторов. И раньше появились причины, но это было крайней точкой. Уже до этого что-то понимал, много смотрел вокруг, разговаривал со звёздами НХЛ о жизни помимо хоккея. Ситуация накаливалась, я думал об отъезде, а когда началась СВО, то буквально через два дня сказал агенту, чтобы он сделал всё для моего возвращения в Россию.

— Это проявление патриотических чувств или попытка уйти от давления?

— Давления никакого я там не испытывал. Просто я для себя решил, что я хочу жить дома. Россия – мой дом, здесь живут все мои родные, и я хочу, чтобы мои дети росли здесь, а не в Америке.

— Но если бы у вас была постоянная практика в НХЛ, вы решились бы на такой шаг?

— Да. К тому же перед отъездом у меня был односторонний контракт, в АХЛ меня могли отправить только через драфт отказов. Но тут в любом случае уже не в хоккее было дело. Я каждый год себя уговаривал потерпеть, посмотреть, что будет, но, анализируя будущее, я пришёл к выводу, что вижу себя в России, — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.