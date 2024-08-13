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Бердин — уехавшим в Америку знакомым хоккеистам: не верьте блокбастерам — вы все вернётесь

Бердин — уехавшим в Америку знакомым хоккеистам: не верьте блокбастерам — вы все вернётесь
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Голкипер «Авангарда» Михаил Бердин ответил на вопрос о возможном возвращении в Северную Америку.

— О возвращении за океан даже не будете задумываться, пока не изменятся внешние условия?
— Да, именно так. Меня спрашивают сейчас, жалею ли я о принятом решении, но не было ни одной минутки, ни одной секунды, когда бы я задумался о том, не зря ли вернулся. Я безумно счастлив, у меня здесь сын будет расти, родители, бабушки рядом. Я кайфую от России. И сейчас я особенно понимаю, насколько у нас крутая страна. Есть люди, которые мечтают об НХЛ, и этой мечте можно следовать, но я знакомым, кто уехал, говорю: «Не верьте блокбастерам – вы все вернётесь». Так оно и происходит, — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Бердиным читайте на «Чемпионате»:
«Очень хотел вырваться из системы СКА». Яркое интервью с вратарём «Авангарда» Бердиным
Эксклюзив
«Очень хотел вырваться из системы СКА». Яркое интервью с вратарём «Авангарда» Бердиным
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