Евгений Артюхин оценил переход форварда Наиля Якупова в «Куньлунь»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал переход форварда Наиля Якупова в «Куньлунь».

«Для Якупова это очередная перезагрузка карьеры. Ему есть что и много кому доказывать. В первую очередь – самому себе. Я думаю, здесь у него будут хорошие условия и много игрового времени. Полагаю, в «Куньлуне» Наиль будет играть в лидирующих звеньях. Сейчас это для него оптимальный вариант», – цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Воспитанник нижнекамского хоккея 30-летний Якупов перешёл в «Нефтехимик» прошлым летом. В составе команды он провёл 31 матч и набрал 19 (8+11) результативных баллов. Форвард не смог завершить сезон из-за травмы. В КХЛ форвард приехал в 2018 году, играл за СКА, «Амур», «Авангард» (в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году), «Нефтехимик». Всего в КХЛ на счету Якупова 284 матча и 157 (78+79) набранных очков.