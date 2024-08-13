«Куньлунь Ред Стар» объявил о подписании контракта с Якуповым

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» объявила о подписании контракта с нападающим Наилем Якуповым. Соглашение рассчитано на один сезон.

Воспитанник нижнекамского хоккея 30-летний Якупов перешёл в «Нефтехимик» прошлым летом. В составе команды он провёл 31 матч и набрал 19 (8+11) результативных баллов. Форвард не смог завершить сезон из-за травмы.

Якупов был выбран под общим первым номером драфта НХЛ в 2012 году командой «Эдмонтон Ойлерз». В Национальной хоккейной лиге сыграл в общей сложности 350 матчей, набрав 136 (62+74) очков.

В КХЛ форвард приехал в 2018 году, играл за СКА, «Амур», «Авангард» (в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году), «Нефтехимик». Всего в КХЛ на счету Якупова 284 матча и 157 (78+79) набранных очков.