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Овечкин: постараюсь помогать тренерскому штабу «Динамо» своими советами

Овечкин: постараюсь помогать тренерскому штабу «Динамо» своими советами
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от игры московского «Динамо» в новом сезоне и оценил подписание нового контракта бело-голубых с Никитой Гусевым.

«Буду болеть за «Динамо», переживать. Если получится, постараюсь помогать тренерскому штабу своими советами. Но пока не видел состав команды, поэтому мне тяжело прогнозировать то, как «Динамо» выступит. Слышал, что новый контракт подписал Гусев. Никита — лидер и на площадке, и вне её. С ним клуб точно стал сильнее и сможет лучше выступить в ближайшем сезоне», — сказал Овечкин в интервью изданию «ВсеПроСпорт».

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

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