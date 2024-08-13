Дрегер: Мэттьюс станет капитаном «Торонто» вместо Тавареса, Джон поддержал решение

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил, что в «Торонто Мэйпл Лифс» ожидается смена капитана. Вместо Джона Тавареса новым капитаном станет Остон Мэттьюс.

«Ожидается, что „Торонто“ назначит Остона Мэттьюса капитаном в среду. Это часть прогрессии Мэттьюса как лидера, и нынешний капитан „Мэйпл Лифс“ Джон Таварес полностью поддерживает эти перемены. Таварес активно участвовал в процессе вместе с генеральным менеджером Брэдом Треливингом», — написал Дрегер.

В минувшем сезоне 26-летний Мэттьюс сыграл 81 встречу, где набрал 107 (69+38) баллов. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 на счету Остона 5 матчей и 4 (1+3) очка. Мэттьюс был выбран канадским клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2016. Форвард выступает за команду с сезона-2016/2017.