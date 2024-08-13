Сошников: «Трактор» выходил с предложением, но до меня эта информация дошла с опозданием

Нападающий Никита Сошников рассказал, что мог продлить контракт с «Трактором», но предложение клуба дошло до него с опозданием.

«Когда сезон завершился, немного выпал из информационного поля. Позже узнал, что «Трактор» выходил на агента с предложением, но до меня эта информация дошла с опозданием. Челябинск не стал ждать и сделал несколько приобретений. В итоге моя кандидатура уже не была в клубе в приоритете, плюс изменился общий трансферный рынок. У меня было желание остаться в «Тракторе», но поезд уже ушёл. Извлёк из этой ситуации урок», — сказал Сошников в интервью Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников провёл 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина 30-летний нападающий сыграл 11 матчей, где набрал 3 (1+2) очка.