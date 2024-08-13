Чинахов: дай бог, чтобы уже в этом сезоне «Авангард» взял Кубок Гагарина

Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пожелал удачи своему родному клубу омскому «Авангарду» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«У меня всё отлично, в скором времени вернусь в Штаты, в конце месяца. Хочу отлично провести сезон. Добиться как можно лучшего результата с «Коламбусом».

Что касается КХЛ, то слежу за «Авангардом». На связи с [Владимиром] Ткачёвым, с Семёном Чистяковым, с Марком Вербой. Дай бог, чтобы уже в этом сезоне «Авангард» взял Кубок Гагарина», – сказал Чинахов в интервью Metaratings.

В минувшем сезоне 23-летний Чинахов в 53 матчах за «Коламбус Блю Джекетс» набрал 29 (16+13) очков. Это на два очка больше, чем за два его предыдущих сезона в НХЛ, вместе взятых.