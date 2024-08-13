Артюхин: если придёт Деанджело, СКА станет явным фаворитом чемпионата

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил возможный приезд защитника Тони Деанджело в СКА.

«Отлично, если это так произойдёт. СКА здорово усилился в это межсезонье. Они взяли Зайцева, Кузнецова… Зайцев – очень сильный защитник. Армейцам как раз такого не хватало. Если ещё и Деанджело придет, то команда станет явным фаворитом нашего чемпионата», – приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, как стало известно «Чемпионату», американский защитник Тони Деанджело дал своё согласие на переход в СКА. Ранее 28-летний защитник опровергал информацию о возможном переходе в петербургский клуб и хотел дождаться предложений из НХЛ. В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.