Рябкин вошёл в топ-5 лучших хоккеистов драфта НХЛ — 2025 по версии The Athletic

Североамериканский журналист Скотт Уиллер в статье на сайте The Athletic представил ранний рейтинг лучших хоккеистов, доступных для драфта НХЛ 2025 года.

Четвёртую позицию в рейтинге занял 17-летний нападающий системы московского «Динамо» Иван Рябкин.

«Рябкин — разносторонний нападающий, сильный и быстрый хоккеист. У него отличный бросок. Мне нравится, что в атаке у него есть инстинкт находить открытый лёд. У него мягкие руки. Он хорошо видит лёд и использует своих партнёров по команде. Мне нравится, как он играет в контратаках, как владеет шайбой благодаря своему индивидуальному мастерству. В его игре есть настоящее мастерство и креативность.

Его темп выступления не всегда высок, ходили слухи, что с ним не так просто играть/тренироваться, но он увлечён игрой. По большому счёту мне действительно нравилось наблюдать за ним, трудно найти центрфорварда с его мастерством и атакующим чутьём», — сказано в статье.

Кроме Рябкина, в топ-5 вошли: Джеймс Хагенс (нападающий), Антон Фронделл (нападающий), Портер Мартон (нападающий) и Мэтью Шефер (защитник).