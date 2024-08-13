Экс-агент Сошникова опроверг информацию, что «Трактор» выходил с предложением к хоккеисту

Известный агент Александр Черных опроверг информацию о том, что «Трактор» выходил с предложением к нападающему Никите Сошникову.

«На сегодняшний день наша компания уже не представляет интересы Никиты Сошникова. Но на тот момент, когда мы были его агентами, никакого предложения от «Трактора» не было. Нам была дана информация, что на следующий сезон на Сошникова в команде не рассчитывают.

В нашей практике любое предложение от клуба всегда обсуждается и хоккеист узнаёт об этом. Тем более что это в наших интересах, так как мы зависим финансово от игрока. Нам нет смысла утаивать. Это был бы абсурд. Тем не менее мы надеемся, что Никита найдёт клуб и продолжит выступать в следующем сезоне в КХЛ», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников провёл 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина 30-летний нападающий сыграл 11 матчей, где набрал 3 (1+2) очка.