Московское «Динамо» представило ретроформу для предсезонки, фамилии написаны кириллицей

Московское «Динамо» представило специальную ретроформу для предсезонных матчей, сообщает пресс-служба бело-голубых. Отмечается, что отличительной чертой данной ретро-формы является написание фамилий кириллицей.

«Все контрольные матчи и Кубок мэра Москвы динамовцы проведут в ретроформе, основой для создания которой стал макет джерси начала 70-х годов. За основу взят дизайн формы, когда в составе московского «Динамо» блистали такие великие игроки, как Мальцев, Давыдов, Самочернов, Мотовилов, Пашков и многие другие легенды», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» начнёт домашним матчем с китайским «Куньлунь Ред Стар» 4 сентября.

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