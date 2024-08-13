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Билялетдинов сообщил, что больше не планирует работать главным тренером

Билялетдинов сообщил, что больше не планирует работать главным тренером
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Заслуженный тренер России, трё хкратный обладатель Кубка Гагарина Зинэтула Билялетдинов заявил, что больше не планирует работать главным тренером.

— Можете ли вы в дальнейшем работать главным тренером?
— Нет, по-моему, я проработал достаточно. То, что могу консультировать, допускаю, — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Напомним, Билялетдинов последние два сезона провёл в «Ак Барсе». В сезоне-2022/2023 казанский клуб под руководством специалиста дошёл до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4).

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что всегда рад видеть Зинэтулу Билялетдинова.

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