Билялетдинов сообщил, что больше не планирует работать главным тренером

Заслуженный тренер России, трё хкратный обладатель Кубка Гагарина Зинэтула Билялетдинов заявил, что больше не планирует работать главным тренером.

— Можете ли вы в дальнейшем работать главным тренером?

— Нет, по-моему, я проработал достаточно. То, что могу консультировать, допускаю, — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Напомним, Билялетдинов последние два сезона провёл в «Ак Барсе». В сезоне-2022/2023 казанский клуб под руководством специалиста дошёл до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4).

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что всегда рад видеть Зинэтулу Билялетдинова.