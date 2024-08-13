Наиль Якупов: готов был играть за «Ак Барс» бесплатно!

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Наиль Якупов заявил, что готов был играть за казанский «Ак Барс» бесплатно.

«После сезона мы тоже разговаривали, но видимо, диалог не получился. Или меня не захотели видеть в «Ак Барсе». Выбрали другую дорогу, без меня. Да и новый тренер пришёл — может быть, он своё слово сказал. Не знаю, что там было в деталях. Но желание у меня было огромным. Я в глубине души очень надеялся, что смогу перейти в «Ак Барс», тем более Казань — мой дом, я там живу на протяжении последних лет.

Я готов был даже играть за «Ак Барс» бесплатно! Вот представьте себе. Общался с казанскими игроками. Они так: «Да ты возьми просто и свой хоккейный баул в нашу раздевалку закинь, и как будто ты с нами». Да я бы и рад, тут разговор вообще не про деньги. Дома могу и бесплатно играть», — приводит слова Якупова «Матч ТВ».

Воспитанник нижнекамского хоккея 30-летний Якупов перешёл в «Нефтехимик» прошлым летом. В составе команды он провёл 31 матч и набрал 19 (8+11) результативных баллов. Форвард не смог завершить сезон из-за травмы. В КХЛ форвард приехал в 2018 году, играл за СКА, «Амур», «Авангард» (в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году), «Нефтехимик». Всего в КХЛ на счету Якупова 284 матча и 157 (78+79) набранных очков.