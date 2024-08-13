Черных: «Адмирал» не может подписать Пашнина из-за регламента, в клубе три игрока из СКА

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы защитника Михаила Пашнина, рассказал о ситуации хоккеиста с переходом в «Адмирал».

— По поводу Пашнина мы общались с «Адмиралом», в клубе были заинтересованы в этом игроке. Однако согласно регламенту юридически во Владивостоке не могут подписать его. Так как Пашнин был в СКА, а в «Адмирале» уже есть три игрока из этого клуба. Хотя у него статус неограниченно свободного агента.

— Есть ли другие варианты?

— Пока нет, ждём. На игре «Куньлунь» — «Ак Барс» видел многих своих коллег-агентов, и у всех такая же ситуация. Будем дальше смотреть, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Пашнин сыграл 20 матчей в регулярке и набрал 8 (2+6) очков. В Кубке Гагарина на счету игрока обороны четыре матча и одна результативная передача.