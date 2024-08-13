«Адмирал» подписал контракт с 26-летним нападающим

26-летний форвард Владимир Михасёнок заключил полноценное соглашение с «Адмиралом», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Контракт с нападающим рассчитан на один сезон и носит двусторонний характер.

Ранее с игроком был подписан просмотровый контракт. За время сборов нападающий отметился тремя шайбами в трёх контрольных матчах.

«Владимир своей работой заслужил свой контракт. Надеемся, он и дальше будет прогрессировать. Владимир – первый игрок, кто заключил полноценный контракт, пройдя просмотровый сбор. Уже сейчас можно сказать, что просмотровые сборы себя оправдали, мы подписали игрока, но у нас есть ещё трое ребят на пробных контрактах, решение по которым будет принято в ближайшее время», — заявил спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.

В прошлом сезоне Владимир Михасёнок играл в ВХЛ за клубы АКМ и «Динамо» Санкт-Петербург. В общей сложности на его счету 49 матчей и 40 (18+22) очков в активе.