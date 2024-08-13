Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о работе с тренером Бенуа Гру в АХЛ

24-летний российский голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал назначение главного тренера Бенуа Гру в «Трактор» и рассказал о совместной работе со специалистом в АХЛ.

– Я об этом узнал не сразу, мне позвонили и рассказали о подписании ребята, с которыми я раньше играл. Сначала я не поверил, но потом увидел официальное заявление. В хоккее всегда происходит что-то интересное, так что ничего удивительного.

– Что можешь сказать о Гру? Каким он тебе запомнился по совместной работе?

– Он очень требовательный тренер, как и все. Были разные ситуации, но мне всегда нравился его подход. Мне было комфортно играть под его руководством. Также Гру очень хороший психолог, мы часто с ним разговаривали.

– Может, он давал какие-то полезные наставления?

– Да, он постоянно давал нам советы и наставления. Гру чувствовал моменты, когда нужно дать мотивацию или, наоборот, звездюлей. Он всегда был в контакте с игроками, — сказал Мифтахов в интервью Metaratings.

До назначения в «Трактор» Гру с 2016 по 2023 год работал в фарм-клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в АХЛ — «Сиракьюз Кранч». За эту же команду в 2021-2022 годах выступал Мифтахов.