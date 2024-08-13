Артюхин: суперзвезда не поедет в Хабаровск, играть в столицах — другая история

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин предположил, почему звёзды приезжают в КХЛ именно в крупные города России.

«Все в одинаковых условиях. Просто у кого-то есть возможность использовать потолок полностью, а у кого-то её нет. Я прекрасно понимаю ребят, которые при возвращении из НХЛ хотят попасть в хороший город, где есть все условия. В КХЛ это Москва и Санкт-Петербург. При всём уважении мало кто из именитых ребят поедет в Хабаровск или Владивосток. Тот же Гальченюк хотя бы сезон до перехода в «Амур» отыграл в России. А иностранец, который у нас до этого не выступал, просто посмотрит на карту и не будет даже думать о том, чтобы переехать в этот город. А вот играть в столицах — другая история. Командам оттуда легче пригласить суперзвезду.

Хабаровск — классный город. Я ничего не имею против него. Но пригласить звёздного игрока туда непросто. Я знаю североамериканский менталитет. Для них очень важно, в каком городе они играют, чтобы чувствовать себя комфортно», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Ранее Евгений Артюхин оценил возможный приезд защитника Тони Деанджело в СКА.