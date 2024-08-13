Гендиректор «Динамо» — о СКА: увидим, что будет в сезоне, жизнь часто преподносит сюрпризы

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал трансферную политику СКА в нынешнее межсезонье.

— Если говорить о СКА, не приблизился ли этим летом чемпионат КХЛ к футбольному, где доминирует один «Зенит»?

— Ребята, это всё только на бумаге, посмотрим, что будет в сезоне. Дай бог, чтобы у всех команд, которые строят планы, всё получилось. Но, к сожалению, чемпион может быть только один. И иногда так получается, что-то, что на бумаге, в жизни не получается. Только в мае следующего года мы будем понимать, у кого сыграло усиление, у кого нет. Благо жизнь часто преподносит сюрпризы, — приводит слова Сушко «Матч ТВ».

Напомним, ранее бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил возможный приезд защитника Тони Деанджело в СКА.