Максим Рыбин: Свечников не помощник «Торпедо»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал переход Вячеслава Войнова и Евгения Свечникова в нижегородское «Торпедо».

«Войнова и Свечникова позвал Ларионов. Но я считаю, что Свечников не помощник «Торпедо». Как по мне, он обычный игрок. Есть ребята и посильнее в том же «Ак Барсе». А Войнов — это надёжный защитник, который будет помогать ребятам и передавать опыт. Он станет фундаментом обороны «Торпедо». Отчасти вокруг него будет строиться игра в большинстве.

Ларионов взял 34-летнего опытного хоккеиста, как по мне, он не старый игрок. Он ещё спокойно может выступать пять лет. К тому же у нас не так много квалифицированных защитников. Пусть ещё играет и играет. Главное, чтобы здоровье не подводило. Если здоровье не будет подводить, то я не вижу причин, по которым Войнов не сможет играть до 40 лет», — сказал Рыбин в интервью Metaratings.

В прошедшем регулярном сезоне 27-летний Свечников провёл 31 матч за «Ак Барс», в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей за казанский клуб, включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».