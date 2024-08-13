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Вратарь «Ак Барса» Мифтахов: Овечкин или Макдэвид? Мне импонирует игра Андрея Свечникова

Вратарь «Ак Барса» Мифтахов: Овечкин или Макдэвид? Мне импонирует игра Андрея Свечникова
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24-летний голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов заявил, что следит за игрой российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

– Макдэвид и Овечкин – лидеры своих команд. Кто тебе больше импонирует – новая звезда или олдскул?
– Овечкин и Макдэвид – это большие звёзды мирового хоккея, легенды, но мне импонирует игра Андрея Свечникова.

– Как тебе в целом сезон «Каролины»? Следил за Андреем?
– Мы обсуждали с Андреем их игру в плей-офф. Я думаю, что у «Каролины» всё впереди. Я буду очень рад, если Свечников наконец завоюет Кубок Стэнли и привезёт его в Казань, — сказал Мифтахов в интервью Metaratings.

Андрей Свечников в минувшем регулярном чемпионате провёл 59 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 33 результативные передачи. В плей-офф на счету россиянина 11 сыгранных встреч и 11 (2+9) очков.

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