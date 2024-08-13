Стартовала кампания по инспектированию арен КХЛ

Континентальная хоккейная лига начала кампанию по инспектированию арен клубов КХЛ и МХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Всего за месяц будет проинспектировано 46 хоккейных арен в 38 городах. Также по ходу сезона-2024/2025 будут проводиться выборочные профилактические проверки. Их главная цель – оценить соответствие арен требованиям технических регламентов лиг, что позволяет привести уровень оснащённости и различные показатели спортсооружений к единым стандартам. Во время предсезонных проверок клубы получают ряд замечаний – если имеются какие-либо недочёты, то устранить их необходимо до старта чемпионата.

Каждый год комиссия выделяет один из пунктов регламента, на который обращает особое внимание. В предыдущие годы это были бортовые системы и защитные стёкла, освещение на аренах, холодильное и мультимедийное оборудование, система «Видеогол», качество льда и водоподготовки. Перед стартом сезона-2024/2025 таким аспектом стало улучшение сервисов для спортсменов, что является одним из важных пунктов долгосрочной стратегии развития КХЛ.