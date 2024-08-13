Щитов — о СКА: клубы никогда не были равны, у кого-то более состоятельные спонсоры

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о трансферной политике СКА.

«СКА укрепляется сильными игроками. Если у других клубов возникают вопросы, то они могут обратиться в лигу, чтобы она всё проверила. Я думаю, что СКА работает по регламенту. Все в лиге так делают. Пусть другие клубы тоже усиливаются, чтобы никто не возмущался. Они тоже могут поработать на рынке, найти какие-то способы укрепиться. Ничего не поделать, раз у СКА есть такие финансовые возможности. Клубы у нас никогда не были равны. У кого-то более состоятельные спонсоры, у кого-то — менее. Во всём мире так. Надо брать другим», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, петербуржцы подписали экс-игроков из НХЛ защитника Никиту Зайцева и форварда Евгения Кузнецова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что американский защитник Тони Деанджело дал своё согласие на переход в СКА.