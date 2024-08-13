Дементьев: пока Петан играет на эмоциях, позже начнутся моменты, связанные с адаптацией

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил игру «Ак Барса» во встрече с «Куньлунь Ред Стар» (4:3) и высказался о выступлении нападающего казанского клуба Ника Петана.

«Прямо очень заметно, что «Ак Барс» находится под серьёзной нагрузкой, и, наверное, об этом говорит то, что с «Куньлунем» казанцы вели 3:0, а стало 3:3. Думаю, стоит подождать и мы уже увидим рисунок игры. Но то, что защитники играют на нападающих через быстрый пас, видно достаточно явно.

Ник Петан мне понравился. Это достаточно быстрый, шустрый игрок. Знаю его довольно давно. Думаю, что он должен стать продуктивным игроком, но никто не гарантирует быструю адаптацию к лиге, нужно время. Потому что пока Петан, приехав в Россию, играет на эмоциях. Позже, когда начнутся моменты, связанные с адаптацией в плане быта, это может очень серьёзно повлиять на любого игрока-иностранца, который приехал впервые в КХЛ», — цитирует Дементьева Metaratings.

Напомним, 29 июля стало официально известно о подписании «Ак Барсом» контракта с канадцем. В минувшем сезоне форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд» «Айова Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». На счету Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач).