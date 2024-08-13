Защитник системы «Ак Барса» Андрей Дульнев перешёл в «Нефтяник», сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне 17-летний Дульнев перешёл в «Ирбис» из «Спутника». За альметьевскую команду защитник провёл 14 встреч в чемпионате МХЛ и не отметился результативными действиями. В концовке сезона-2023/2024 Дульнев стал чемпионом финала ЮХЛ и бронзовым призёром Кубка чемпионов U17.

«Нефтяник» завоевал Кубок Петрова, обыграв АКМ в четырёх матчах. Отметим, что по итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Нефтяник» занял девятое место в общей таблице лиги.

«Ак Барс» в прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял четвёртое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанцы уступили «Автомобилисту».