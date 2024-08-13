Бывший вратарь КХЛ рассказал, почему с каждым поколением голкиперы становятся сильнее

Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов заявил, что каждое поколение российских голкиперов сильнее предыдущего за счёт развития технологий и большей информационной и материальной базы, накопленной с годами.

«Каждое поколение [хоккейных вратарей] идёт сильнее предыдущего. У них больше информации, больше упражнений, больше инструментов, чтобы отбить шайбу. Следующее поколение должно быть сильнее нас, и оно будет сильнее нас. Сейчас придумывают названия разным стилям — гибридное и так далее. Но по факту ничего не изменилось — вратарь как 30 лет назад не должен был пропустить шайбу, так и сейчас», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Гаврилов завершил карьеру в 2019 году. Голкипер выступал за «Витязь», «Сочи», «Салават Юлаев», «Атлант» и другие клубы. Всего в КХЛ на счету вратаря 80 матчей, в которых Гаврилов одержал 22 победы с 90,6% отражённых бросков.