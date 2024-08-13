Назаров: в КХЛ нет политизированности и дискриминации, к нам едут из Америки и Европы

Известный тренер Андрей Назаров оценил вероятный переход американского защитника Тони Деанджело в СКА.

«В КХЛ продолжаются громкие трансферы. Пишут, что в СКА может перебраться американский защитник Тони Деанджело. Это ещё одно громкое имя для нашей лиги. О чём всё это говорит? В нашей лиге нет никакой политизированности и дискриминации, к нам с удовольствием едут из Америки и Европы. Борьба за кубковые места будет жёсткой, а где-то и жестокой, все это видят. Пусть это будет примером для всех европейских лиг, где от россиян стараются открещиваться.

Мы сейчас живём в непростое время, проблемы посыпались на нас градом, буквально одна за другой. Но сила русского народа в характере и в том, что мы все сообща, друг с другом и плечом к плечу, при 100-процентной поддержке российского национального лидера все эти проблемы и трудности преодолеваем. Именно поэтому победа, без сомнений, будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.