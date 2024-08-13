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Роман Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта»

Роман Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта». Специалист на своей странице в социальной сети выложил фотографию со знаком и документом к нему с подписью мэра Москвы Сергея Собянина.

Фото: страница Романа Ротенберга в соцсети

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера петербургской команды. Дважды выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

В прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.

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