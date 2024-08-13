В «Авангарде» рассказали, какое медицинское обследование необходимо пройти Риду Буше

В «Авангарде» сообщили, что обследование травмированного нападающего Рида Буше продолжится завтра, 14 августа. Хоккеисту необходимо пройти магнитно-резонансную томографию, чтобы выявить степень повреждения, полученного во время первого периода товарищеского матча с минским «Динамо».

Напомним, вчера, 12 августа, во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

До начала предсезонного периода также стало известно, что травмирован другой нападающий омского клуба — Владимир Ткачёв.