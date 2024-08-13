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Игроки «Эдмонтона» Броберг и Холлоуэй получили предложения от «Сент-Луиса» — источник

Игроки «Эдмонтона» Броберг и Холлоуэй получили предложения от «Сент-Луиса» — источник
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«Сент-Луис» сделал оффершиты «Эдмонтону» по 22-летнему защитнику Филиппу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети.

«Блюз» предложил Бробергу контракт на два года с зарплатой $ 4,58 млн за сезон. Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой $ 2,29 млн в год.

«Ойлерз» в течение недели должны принять решение о том, повторят ли они предложения по хоккеистам. Если этого не произойдёт, то Броберг и Холлоуэй перейдут в «Сент-Луис». В таком случае «Эдмонтон» получит выбор во втором раунде драфта как компенсацию за Броберга и выбор в третьем раунде драфта за Холлоуэя.

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