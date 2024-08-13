Мартемьянов раскритиковал решение КХЛ сократить срок предсезонной подготовки

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался об изменении подготовки в связи с решением КХЛ сократить продолжительность предсезонки.

«Безусловно, подготовка была изменена. Во время отпусков мы были с парнями на связи, они готовились самостоятельно, но всё равно, когда ты работаешь вне команды, подготовка в любом случае не та.

Честно говоря, немного недопонимаю, почему КХЛ решила так сделать. Если вам надо собирать команду 1-го числа – собирайте. Надо вам собрать команду 10-го числа – ради бога. Но есть же группа молодёжи, которую необходимо подтягивать как физически, так и психологически, чтобы парни почувствовали себя своими. На это нужно время и общение с игроками более высокого уровня.

Что касается самого тренировочного процесса, то сейчас я вижу, что ребятам тяжеловато. Мы изменили подготовку, сделав её более форсированной. У нас всегда были интенсивные тренировки, но нагрузку сейчас ребята получают более высокую. Слава богу, что первую четырёхдневку ребята отработали хорошо. Было заметно, как им тяжело, но они держали удар. Затем началась вторая четырёхдневка, и уже видно, что и по настроению, и по движению они выглядят намного лучше», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 августа, в 13:00 мск.