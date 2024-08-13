Мартемьянов: в советские времена из нас выжимали всё, любое задание выполняли от и до

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о суровой советской подготовке хоккеистов, которая делала из спортсменов настоящих атлетов.

— Из ваших слов можно сделать вывод, что вы недовольны решением КХЛ сократить предсезонную подготовку. Остаётесь приверженцем советской методики?

— Если люди помнят историю, то советский хоккей всегда был одним из лидеров, если не лидером. Это признавали во всём мире – не только в Европе, но и за океаном. Очень много в советской методике строилось на физической подготовке. И скоростная выносливость, и силовая выносливость, и общая выносливость – всё это было на самом высоком уровне.

Вспоминаю те времена, когда сам был хоккеистом – в советские времена из нас выжимали всё. Мы готовились два с половиной месяца, игр тогда было поменьше, но – глядя на игроков тех лет – они были настоящими атлетами. Мы были физически развиты и могли играть во все игры – в футбол, в волейбол и так далее. Любую нагрузку и любое задание выполняли от и до, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 августа, в 13:00 мск.