Мартемьянов назвал неожиданным решение «Амура» продлить с ним контракт в феврале

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов назвал неожиданным решение руководства хабаровского клуба продлить с ним контракт в феврале.

— Вы продлили контракт с «Амуром» в самом начале февраля, когда даже не был завершён регулярный чемпионат, а решающие матчи сезона были ещё впереди. Для вас была лестной такая оценка работы, что вам выразили доверие, когда главная цель не была достигнута?

— Скажу честно – для меня это было неожиданно. Не ждал, что предложение поступит в тот момент. Но думаю, что это решение положительным образом отразилось на команде, потому что парни поняли, что человек, которыми ими руководит, остаётся на следующий сезон.

Внутри команды сложился прекрасный коллектив, выстроились отличные взаимоотношения. Сама атмосфера была такой, что все победы и поражения мы переносили вместе. Тренерский штаб, игроки, менеджмент – все были вместе. Есть такое крылатое выражение: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Так вот мы его стёрли. Побеждаем вместе, проигрываем вместе, также вместе несём ответственность, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 августа, в 13:00 мск.