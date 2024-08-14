«Это не моя прихоть». Мартемьянов назвал причину изменений в тренерском штабе «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов назвал причину изменений в тренерском штабе «Амура».

— Немного удивило, что после успешного сезона так сильно поменялся ваш тренерский штаб. Что стало причиной изменений?

— Это не моя прихоть и не моя инициатива. Не хочу акцентировать, но руководство было не очень довольно некоторыми вещами. Перед подписанием моего контракта был разговор о том, что утверждать тренерский штаб будет руководство клуба.

— Для вас это не принципиальная история в том плане, что некоторые тренеры настаивают на том, что они сами подбирают помощников?

— Как случилось – так случилось. Я же не руководитель клуба, я руководитель команды. Меня наняли на работу точно так же, как нанимают игроков. По каким-то моментам я могу высказать своё мнение, но всё равно решающее слово за работодателем.

Рад, что мои бывшие помощники трудоустроились в другие команды. Думаю, что у них всё будет нормально. Жизнь – это такая штука: сегодня сводит так, завтра по-другому. Кто знает, может быть, когда-нибудь в новом месте мы и воссоединимся. Вполне такое возможно, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате» в 13:00 мск.