Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Мартемьянов раскрыл секрет, что он сказал Илье Набокову после вылета от «Магнитки»

Андрей Мартемьянов раскрыл секрет, что он сказал Илье Набокову после вылета от «Магнитки»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов раскрыл секрет, что он сказал вратарю Илье Набокову после вылета от «Металлурга» в первом раунде Кубка Гагарина прошлого сезона.

— В марте сразу после завершения первого раунда плей-офф вы дали интервью моему коллеге Родиону Власову, в котором сказали, что для «Магнитки» вообще радость, что они смогли пройти «Амур». На тот момент ещё никто не знал, что «Металлург» в итоге станет чемпионом КХЛ. А вы видели в своём сопернике потенциал чемпионской команды или это «Амур» их и закалил?
— Знаю, что игроки «Металлурга» общались с нашими хоккеистами, и сейчас передам их мнение. Это не я придумал, а их игроки сами признали, что серия с нами была для них наиболее сложной. Почему им дальше было легче, это уже надо спрашивать у них. Но мы играли с максимальной самоотдачей, действовали жёстко, показали хоккей плей-офф. Возможно, что мы их действительно закалили.

А так у них сбалансированная команда, которая сильно удивила меня в финале. Обыграть «Локомотив» со счётом 4-0… Настоящие молодцы. Тренерский штаб «Металлурга» внёс большой вклад в титул. Могу сказать конкретно по серии с нами, что они применяли различные тактические варианты, действуя по игре. Рука тренерского штаба была хорошо видна. Команда слышала и понимала, что от неё хотят.

И надо заметить, что там есть кому играть. Блестяще сыграл вратарь Илья Набоков. На прощальном рукопожатии я сказал ему, чтобы не вздумал останавливаться на месте и шёл только вперёд. После сезона его задрафтовали в НХЛ. Если нос задирать не станет, то будет хорошим вратарём, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым
Эксклюзив
«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android