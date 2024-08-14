Андрей Мартемьянов раскрыл секрет, что он сказал Илье Набокову после вылета от «Магнитки»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов раскрыл секрет, что он сказал вратарю Илье Набокову после вылета от «Металлурга» в первом раунде Кубка Гагарина прошлого сезона.

— В марте сразу после завершения первого раунда плей-офф вы дали интервью моему коллеге Родиону Власову, в котором сказали, что для «Магнитки» вообще радость, что они смогли пройти «Амур». На тот момент ещё никто не знал, что «Металлург» в итоге станет чемпионом КХЛ. А вы видели в своём сопернике потенциал чемпионской команды или это «Амур» их и закалил?

— Знаю, что игроки «Металлурга» общались с нашими хоккеистами, и сейчас передам их мнение. Это не я придумал, а их игроки сами признали, что серия с нами была для них наиболее сложной. Почему им дальше было легче, это уже надо спрашивать у них. Но мы играли с максимальной самоотдачей, действовали жёстко, показали хоккей плей-офф. Возможно, что мы их действительно закалили.

А так у них сбалансированная команда, которая сильно удивила меня в финале. Обыграть «Локомотив» со счётом 4-0… Настоящие молодцы. Тренерский штаб «Металлурга» внёс большой вклад в титул. Могу сказать конкретно по серии с нами, что они применяли различные тактические варианты, действуя по игре. Рука тренерского штаба была хорошо видна. Команда слышала и понимала, что от неё хотят.

И надо заметить, что там есть кому играть. Блестяще сыграл вратарь Илья Набоков. На прощальном рукопожатии я сказал ему, чтобы не вздумал останавливаться на месте и шёл только вперёд. После сезона его задрафтовали в НХЛ. Если нос задирать не станет, то будет хорошим вратарём, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.