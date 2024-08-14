Главный тренер «Амура»: в новом сезоне, как и всегда у нас на Востоке, будет мясорубка

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ и заявил, что в Восточной конференции ожидается очень серьёзная борьба за место в плей-офф.

— Лично у вас есть дополнительная гордость от того, что выдали настолько равную серию с чемпионом?

— Лично мне больше приятно, что по итогам плей-офф в принципе мы стали девятой командой, а не 10-й, так как одержали две победы в основное время, а Минск однажды победил в овертайме. Вот это мне больше понравилось (смеётся).

Залогом нашего результата стала совместная работа всей команды. Дорогого стоит, какая заряженность была в раздевалке. Недаром мы сохранили большую часть команды.

— Понимаете, что задали высокую планку, по которой вас будут судить в новом сезоне? Теперь все будут ждать от «Амура» как минимум исторического выхода во второй раунд плей-офф.

— Согласен с вами. Это нас обязывает двигаться дальше. Мы и сами этого хотим и нацеливаем ребят на то, что для «Амура» не должно быть счастьем просто попадание в плей-офф. Хотя сам выход туда – дело не простое. Поверьте мне: в новом сезоне, как и всегда у нас на Востоке, будет мясорубка. Все укрепляются: и «Барыс» будет сильным, и «Сибирь». Посмотрим, что покажет сезон, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.