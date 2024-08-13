Агент Лукоянова: Артём не хочет заканчивать карьеру и готов на разные варианты

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Артёма Лукоянова, высказался относительно будущего хоккеиста. Ранее 35-летний форвард покинул «Ак Барс», за который провёл 13 сезонов.

— Артём хочет продолжить играть, я с ним недавно разговаривал. Но на данный момент заинтересованности клубов нет. Карьеру он не хочет заканчивать и готов на разные варианты, если они появятся.

— В «Ак Барсе» заявили, что у него неспортивные проблемы.

— Возможно, у них было что-то внутреннее. Казань не любит выносить это всё. Если они об этом сказали, пусть так и остаётся, — цитирует Черных «РБ Спорт».

Напомним, Лукоянов провёл в казанском клубе всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков.