Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Лукоянова: Артём не хочет заканчивать карьеру и готов на разные варианты

Агент Лукоянова: Артём не хочет заканчивать карьеру и готов на разные варианты
Аудио-версия:
Комментарии

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Артёма Лукоянова, высказался относительно будущего хоккеиста. Ранее 35-летний форвард покинул «Ак Барс», за который провёл 13 сезонов.

— Артём хочет продолжить играть, я с ним недавно разговаривал. Но на данный момент заинтересованности клубов нет. Карьеру он не хочет заканчивать и готов на разные варианты, если они появятся.

— В «Ак Барсе» заявили, что у него неспортивные проблемы.
— Возможно, у них было что-то внутреннее. Казань не любит выносить это всё. Если они об этом сказали, пусть так и остаётся, — цитирует Черных «РБ Спорт».

Напомним, Лукоянов провёл в казанском клубе всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Артём Лукоянов покинул «Ак Барс» по окончании контракта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android