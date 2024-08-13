Журналист TSN: Эвандер Кейн, вероятно, будет прооперирован и пропустит начало сезона

Журналист TSN Райан Ришог подтвердил информацию, что нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн нуждается в операции и пропустит начало следующего сезона. Форвард провёл прошлый сезон, испытывая болевые ощущения, и играл с травмой весь плей-офф.

«По моим ощущениям, операция — наиболее вероятный вариант действий для Кейна. Процесс всё ещё продолжается, чтобы точно определить, что нужно сделать, поскольку у него было несколько существенных проблем. Он вряд ли будет готов к тренировочному лагерю, и может пройти несколько месяцев с начала сезона, прежде чем он будет готов играть», — написал Ришог на своей странице в соцсети.

Напомним, 33-летний Кейн в минувшем сезоне заработал 43 очка в 77 матчах. Ему удалось забросить 24 шайбы и отдать 19 голевых передач. Хоккеист провёл в канадском «Эдмонтон Ойлерз» уже три последних сезона, а дебютировал в НХЛ в сезоне-2009/2010.